الخليج اليوم .. قتال قبلي بسبب تسمية مركز صحي باليمن.. مقتل 2 وإصابة 3

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، نتيجة خلاف على تسمية مركز صحي بمديرية جردان في محافظة شبوة جنوبي شرق اليمن.

وقالت مصادر إعلامية ومحلية، إن الخلاف نشب بسبب عدم الاتفاق على تسمية مركز صحي في مديرية جردان، حيث دفعت قبيلة السادة إلى ‏تسمية المركز بـ "جول بن حيدر"، ‏فيما تريد قبيلة بلبحيث تسميته بـ "مركز العطفة".

وحسب المصادر تطور الخلاف إلى اشتباك مسلح قتل فيه شخصان وأصيب ثلاثة آخرون اثنان منهم في حالة حرجة، ولا يزال الوضع متوترا بين القبيلتين.

وأفادت المصادر أنّ القتيلين هما محمد حسين الحامد ومهدي أحمد علي بالبحيث.. ولفتت إلى أن قبائل جردان تدخلت لإيقاف الاشتباكات وتمكنت من أخذ صلح قبلي لمدة ثمانية أيام.

وتشهد محافظة شبوة، انفلاتا أمنيا وحالات قتل مع تزايد حوادث الثأر، في ظل غياب لدور السلطة.