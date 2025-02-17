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الخليج اليوم .. محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تعزيز علاقات التعاون

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الخليج اليوم .. محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تعزيز علاقات التعاون

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يزور أبوظبي في الوقت الراهن، العلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بجانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.

 

في هذه الأثناء، أكد الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات تهتم ببناء شراكات فاعلة مع دول العالم الصديقة في مختلف القطاعات بما يحقق التنمية المشتركة للجميع، وشدد على نهج دولة الإمارات الداعم للحلول السلمية للأزمات لمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم من منطلق إيمانها بأن التنمية لا تتحقق إلا في ظل الاستقرار.

 

في السياق ذاته، أكد حرص الإمارات على دعم كل ما من شأنه إيجاد تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية ومواصلة العمل على تخفيف التداعيات الإنسانية لها.

 

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي حرصه على تنمية مجالات التعاون بين دولة الإمارات وأوكرانيا في ظل الفرص العديدة المتوفرة في مختلف القطاعات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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