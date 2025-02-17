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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية تؤكد وجوب احتكار الدولة لحمل السلاح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت الحكومة اللبنانية في مسودة بيانها الوزاري الذي أقرته الإثنين، التزامها بتحرير جميع الأراضي اللبنانية.
كما شددت على وجوب "احتكار" الدولة لحمل السلاح، متعهدة تنفيذ مضمون القرار الدولي 1701 "من دون اجتزاء"، وفق ما صرح به وزير الإعلام بول مرقص.
هذا إضافة إلى التزامها تطبيق القرار 1701 "كاملًا دون اجتزاء ولا انتقاء".
وجددت المملكة الدعم والثقة في ما يتخذه الرئيس جوزيف عون ودولة رئيس الوزراء نواف سلام في هذا الصدد، وما يقوم به الجيش اللبناني من مهام وطنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
كما شددت على وجوب "احتكار" الدولة لحمل السلاح، متعهدة تنفيذ مضمون القرار الدولي 1701 "من دون اجتزاء"، وفق ما صرح به وزير الإعلام بول مرقص.
احتكار الدولة اللبنانية لحمل السلاحوإثر جلسة في القصر الرئاسي، أفاد مرقص عن التزام الحكومة في بيانها الوزاري بـ"تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا".
هذا إضافة إلى التزامها تطبيق القرار 1701 "كاملًا دون اجتزاء ولا انتقاء".
اليونيفيلكانت أعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين، والتعامل بحزم مع الاعتداء على قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل".
وجددت المملكة الدعم والثقة في ما يتخذه الرئيس جوزيف عون ودولة رئيس الوزراء نواف سلام في هذا الصدد، وما يقوم به الجيش اللبناني من مهام وطنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.