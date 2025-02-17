اجتماع روسي أميركي مرتقب في الرياض

الرياص - اسماء السيد - التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي وصل الاثنين إلى الرياض، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب ما قال مسؤول في الخارجية الأميركية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يناقش روبيو في السعودية الوضع في قطاع غزة بعد مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعي إلى تهجير سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم قرابة 2,4 مليون نسمة.

وكان روبيو وصل صباح الإثنين إلى السعودية في ثاني محطات جولته الأولى في الشرق الأوسط بعد أن أنهى زيارته إلى إسرائيل، حيث أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

والتقى روبيو في وقت سابق نظيره السعودي فيصل بن فرحان، ولم يدل المسؤولان بأي تصريحات، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

اجتماعات روسية أمريكية في الرياض

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين أن الولايات المتحدة لا ترى في الاجتماع المرتقب مع وفد روسي في الرياض، بداية "مفاوضات" بشأن أوكرانيا، بل متابعة للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحفيين في الرياض "لا أعتقد أنه يجب أن يُنظر إلى هذا الأمر باعتبار أنه يتعلق بالتفاصيل أو بالتقدم في إطار شكل من المفاوضات".

وأضافت أنه "كما طلب الرئيس دونالد ترامب، فإن هذا في الواقع متابعة لتلك المكالمة الهاتفية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا المضي قدما ومعرفة ما هو ممكن".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته إن وزير الخارجية ماركو روبيو الذي وصل إلى العاصمة السعودية، إلى جانب مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص لترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيشاركون في الاجتماع الذي سيعقد صباح الثلاثاء في الرياض.

وأعلنت الرئاسة الروسية في وقت سابق أن روسيا ستكون ممثلة بوزير خارجيتها سيرغي لافروف ويوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي لبوتين.

وسُئلت عما إذا كان الاجتماع يمكن أن يكون بمثابة تحضير لمفاوضات مقبلة بشأن أوكرانيا، فأجابت: "أعتقد أن هذا الاجتماع سيكون فرصة، وسيكون بمثابة مقدمة".

Reuters وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يلتقي بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في الرياض، المملكة العربية السعودية، في 17 فبراير/شباط 2025

لكنها أصرت في الوقت نفسه على أن واشنطن تريد أن ترى قبل كل شيء "ما إذا كان "الروس جادين" في رغبتهم في الحوار.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان استقبل نظيره الأمريكي ماركو روبيو.، بديوان الوزارة في العاصمة الرياض اليوم.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.