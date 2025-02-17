شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 48 ألفا و284 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 48 ألفا و284 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و709 جرحى منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 13 شهيدا (منهم 9 شهداء انتُشلت جثامينهم، و4 شهداء جدد)، و16 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في الـ 19 من شهر يناير الماضي، ومنذ بدء سريانه، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع.