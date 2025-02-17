شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توقع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا، اليوم الإثنين.

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على موقع إكس: "بحثت مع فخامة فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، خلال لقائنا اليوم في أبوظبي، العمل المشترك لتعزيز علاقاتنا التنموية وشهدنا التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لمصلحة التنمية المشتركة للبلدين.

وأضاف: "نهج الإمارات التعاون وبناء جسور التفاهم لتحقيق السلام والتنمية للجميع والعمل من أجل سعادة الإنسان وازدهاره".

والتقى الرئيس الإماراتي اليوم الإثنين في العاصمة أبوظبي، فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، وبحث معه العمل المشترك وتعزيز العلاقات التنموية بين البلدين.