شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الإمارات وأوكرانيا يبحثان سبل دفع مسار العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الإماراتى محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، خلال زيارته الحالية للإمارات ، سبل دفع مسار العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام على مختلف المستويات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الاثنين، أن اللقاء تناول بحث جوانب العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بجانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.

وشدد الرئيس الإمارتي ،خلال اللقاء، على نهج دولة الإمارات الداعم للحلول السلمية للأزمات لمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم من منطلق إيمانها بأن التنمية لا تتحقق إلا في ظل الاستقرار .. مؤكداً حرص الإمارات على دعم كل ما من شأنه إيجاد تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية ومواصلة العمل على تخفيف التداعيات الإنسانية لها.

وشكر بن زايد ، فلوديمير زيلينسكي لتعاون الحكومة الأوكرانية في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية بشأن تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية..مؤكداً أنه يجسد الثقة في جهود الإمارات في تخفيف آثار الأزمة خاصة على المستوى الإنساني.

من جانبه، أكد زيلينسكي حرصه على تنمية مجالات التعاون بين دولة الإمارات وأوكرانيا في ظل الفرص العديدة المتوفرة في مختلف القطاعات.. كما أعرب عن شكره للجهود الدبلوماسية الإماراتية المتواصلة في تبادل الأسرى والاهتمام الذي أبدته دولة الإمارات للجوانب الإنسانية للأزمة.

وفى سياق متصل، شهد الرئيسان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد آل نهيان بهذه المناسبة أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين ودفع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات جديدة تلبي تطلعاتهما .. مشيراً إلى أن نهج الإمارات يقوم على بناء جسور التعاون لتحقيق التنمية والازدهار للجميع.

من جانبه، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أهمية الاتفاقية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي الإماراتي الأوكراني لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحظى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من صادرات أوكرانيا إلى دولة الإمارات بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.

ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031..كما تدعم تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا وتوفير فرص جديدة للتعاون في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 إلى 372.4 مليون دولار.