شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: لا حماس ولا السلطة الفلسطينية ستحكم قطاع غزة بعد الحرب والان مع تفاصيل الخبر

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أنه لن يسمح لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية بحكم قطاع غزة أو السيطرة عليها، بعد الحرب الدائرة.

وأصدر نتنياهو، اليوم (الاثنين)، بيانا استبعد فيه إمكانية سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع "في اليوم التالي" قائلا: "كما وعدت، في اليوم التالي للحرب في غزة لن تكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية".

وقال: "أنا ملتزم بخطة الرئيس الأمريكي ترامب للخروج من غزة بطريقة مختلفة".

ويأتي إعلانه على خلفية تقارير عديدة خلال الساعات الـ24 الماضية تفيد بأن حماس مستعدة للتنازل عن السيطرة على القطاع لصالح السلطة الفلسطينية.