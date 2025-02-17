شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تقرر استمرار فتح معبر إدرى لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

قررت الحكومة السودانية استمرار فتح معبر "إدرى" مع دولة تشاد لمدة 3 أشهر، وذلك لتخفيف معاناة مواطنى دارفور.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية فى بيان اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية"سونا"، التزام حكومة السودان بتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب خاصة ولايات دارفور، واستخدام كل المعابر الحدودية المتاحة لهذا الغرض.

وكان مجلس السيادة الانتقالي قد قرر فى أغسطس الماضى فتح معبر أدرى الحدودى لمدة (3) أشهر، لضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المناطق التي تعرضت لعدوان قوات" الدعم السريع" سواء في دارفور أو غيرها من أجزاء السودان المختلفة.