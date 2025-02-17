شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء وجرحى فى غارة إسرائيلية على صيدا جنوب لبنان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى سيارة على الكورنيش البحرى لمدينة صيدا جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط شهيد و3 جرحى ولا تزال الحصيلة فى تزايد.

من جانبه قال جيش الاحتلال إن المستهدف من هذه الغارة إحدى الشخصيات المهمة فى حزب الله .

كما نفذ الطيران الإسرائيلى، اليوم الاثنين، غارات وهمية في أجواء قرى وبلدات القطاع الغربي وسط تحليق على علو منخفض، وسجل تحليق كثيف للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح على علو متوسط.

ومن جانبه أكد رئيس لبنان العماد جوزيف عون أن لبنان لن يسمح ببقاء قوات الاحتلال الإسرائيلى على أراضيه، وأشار إلى أن الاتصالات جارية على مختلف المستويات لدفعِ إسرائيل إلى التزام الاتفاق والانسحاب في الموعد المحدد ، وإعادة الأسرى. وأضاف عون أن وعلى رعاة الاتفاق تحمل مسؤوليتهم في مساعدة لبنان فى هذا الصدد.وفق بيان صادر عن قصر الرئاسة في بعبدا.

وأكد عون أن لبنان لا يقوم على مكوِن واحد، ويجب تضافر كل الجهود لإعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب، وبين لبنان والعالم الخارجي ".



