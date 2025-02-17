شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الإغاثة الأممي يحذر من تفاقم المجاعة في السودان والان مع تفاصيل الخبر

أدى الصراع المستمر منذ ما يقرب من عامين إلى تأجيج أزمة حماية كارثية ونزوح ما يصل إلى 12 مليون شخص في السودان وعبر الحدود. وفق منظمة الأمم المتحدة.

ومن جانبه قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر: "السودان يمثل حالة طوارئ إنسانية مروعة محذرا من تفاقم المجاعة وانتشار العنف الجنسي وقتل وإصابة الأطفال مؤكدا أن المعاناة مروعة مشيرا الي ان الخطة الأممية خطتنا تهدف الي ضخ شريان حياة لملايين الأشخاص.

وأكد المسؤول الأممي : نحن بحاجة إلى وقف القتال، وتوفير التمويل اللازم للشعب السوداني، وتحسين الوصول عن طريق البر والبحر والجو إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة".

وأضاف تقرير للأمم المتحدة أنه تستمر المعارك في قتل وإصابة المدنيين وتدمير المستشفيات والأسواق وغيرها من البنى التحتية الأساسية. ويحتاج ما يقرب من ثلثي السكان إلى مساعدات طارئة، وتواجه البلاد ظروف المجاعة. ويصل اللاجئون المحتاجون إلى المساعدة إلى البلدان المجاورة حيث الموارد المحلية شحيحة بالفعل.