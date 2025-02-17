شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته، كما كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجودها عند أبواب المسجد الأقصى وفى محيط البلدة القديمة، وعرقلت دخول المصلين إلى المسجد.