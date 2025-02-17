شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا يعلن وصوله إلى الإمارات فى زيارة تحمل "برنامجا إنسانيا كبيرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، أنه وصل إلى الإمارات في زيارة تحمل “برنامجا إنسانيا كبيرا”، وذلك قبل اجتماع متوقع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي عبر تليجرام “زيارة رسمية مع السيدة الأولى إلى الإمارات العربية المتحدة، الأولوية هي إعادة المزيد من أفراد شعبنا إلى الوطن من الأسر، بالإضافة إلى الاستثمار والشراكة الاقتصادية. برنامج إنسانى كبير”.

وبشأن أجندة زيارته، أضاف أن “الأولوية ضمان عودة المزيد من أسرانا (لدى روسيا) إلى أرض الوطن، وكذلك الاستثمارات والشراكة الاقتصادية، وبرنامج إنساني كبير”، دون تفاصيل أخرى.

وأرفق مع المنشور صورة تظهر وصوله إلى الإمارات برفقة زوجته، ولم تتوفر على الفور معلومة بشأن مدة الزيارة.

ومنذ فبراير2022، تخوض روسيا وأوكرانيا حربا مدمرة، وأجرتا عددا من عمليات تبادل الأسرى بوساطة دول أخرى، بينها الإمارات وتركيا.