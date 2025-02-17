شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف قيادى تابع لتنظيم القاعدة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذها ضربة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل مسؤول بارز في مجموعة تابعة لتنظيم "القاعدة"، والذي كان يشغل منصب المسؤول عن الشؤون المالية واللوجستية في المجموعة.

وذكرت القيادة المركزية بحسب قناة "الحرة" الأمريكية أن هذه الضربة تأتي ضمن التزام الولايات المتحدة المستمر بتعطيل وإضعاف قدرات الجماعات الإرهابية على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين الأمريكيين وحلفائهم وشركائهم في المنطقة وخارجها.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا أن الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة الإرهابيين بلا هوادة.