شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يفشل تسللات وإعتداءات للحوثيين فى عدة جبهات بمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفشل الجيش اليمنى ، محاولات عدائية لمليشيات الحوثى بعدة جبهات قتالية فى محافظة مأرب، وذلك بالتزامن مع الرد على مصادر نيران معادية للمليشيات بعدّة جبهات.



وأوضحت مصادر عسكرية يمنية ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أن الجيش اليمنى أحبط محاولة تسلل للمليشيات الحوثية فى جبهة رغوان، شمالى محافظة مأرب، بعد رصد وتعقب تلك المجاميع واستهدافها بالنيران المناسبة لتلوذ بالفرار.



وأضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية كبدت عناصر المليشيات المتسللة عدداً من القتلى والجرحى، بالإضافة لتدمير أسلحة ثقيلة ومتوسطة، فيما قتل أحد عناصر القوات المسلحة اليمنية وأصيب 4 آخرون.



ورصدت القوات المسلحة اليمنية مجاميع لعناصر المليشيات أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع عسكرية فى جبهة مدغل، وأوقعتها فى كمين ناجح، حيث دارت مواجهات عنيفة لاذت على إثرها عناصر المليشيات بالفرار بعد ما تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة.