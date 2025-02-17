شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام حزب الله: القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب من الأراضى اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم ، أن القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب من الأراضي اللبنانية بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد في 18 فبراير.



وأضاف قاسم ، في كلمة متلفزة نقلها التلفزيون اللبناني ، أنه "ليس هناك أي ذريعة للاحتفاظ بوجود عسكري في أي موقع في جنوب لبنان، ويجب أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبا وحاسما".



وتابع "إن أي وجود عسكري إسرائيلي على الأراضي اللبنانية بعد 18 فبراير، سيعتبر قوة احتلال والكل يعلم كيف يتم التعامل مع الاحتلال".