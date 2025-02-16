شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة جراء اقتحام قوات الاحتلال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلة، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي "أم الشرايط" في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (11 عاما) بالرصاص المغلف بالمطاط، وجرى نقله إلى المستشفى للعلاج، مضيفة أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالاختناق جراء قنابل الغاز السام التي أطلقها جنود الاحتلال.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 10 آليات اقتحمت حي أم الشرايط، وتمركزت في منطقة ميدان الأمين، وداهمت محلات تجارية وأطلقت قنابل صوت داخل عدد منها.