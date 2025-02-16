شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: إصابة 23 عسكريا بعد اعتداء محتجين بطريق مطار الحريري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، إصابة 23 عسكريا بينهم 3 ضباط، بجروح متفاوتة، خلال محاولتهم فتح الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بعدما تعرضت عناصر الوحدات العسكرية لاعتداءات من قبل عدد من المحتجين.



وذكرت قيادة الجيش اللبناني - في بيان أصدرته مديرية التوجيه التابعة لها وأذاعته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم /الأحد/ - أنها قامت بالتنسيق مسبقا مع منظمي الاعتصام على طريق المطار، من أجل الالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي وعدم قطع الطرق، غير أن عددًا من المحتجين عمد إلى قطع الطريق والتعرض لعناصر الوحدات العسكرية المنوط بها حفظ الأمن والتعدي على آلياتها؛ ما أدى إلى إصابة 23 عسكريًّا، بينهم 3 ضباط، بجروح مختلفة؛ ما اضطر هذه الوحدات إلى التدخل لمنع التعدي على عناصرها وفتح الطريق.



وشددت قيادة الجيش على أن تدخلها جاء تطبيقًا لقرار "السلطة السياسية" بهدف منع إغلاق الطرقات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، ولضمان سير المرافق العامة والحفاظ على أمن المسافرين وسلامتهم، حفظًا على الأمن والاستقرار.