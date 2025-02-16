شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على البقاع الشمالي.. والجيش اللبناني يستعد للدخول "حولا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الطيران الإسرائيلي مساء اليوم /الأحد/ ثلاث غارات على أطراف بلدتي "حربتا" و"حلبتا" في البقاع الشمالي الحدودية.



إلى ذلك، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية) أن الجيش اللبناني يستعد للدخول إلى بلدة "حولا"، برفقة سيارات الدفاع المدني، في أعقاب القصف الإسرائيلي الذي طال البلدة، وأدى إلى ارتقاء شهيدة وعدد من الجرحى .