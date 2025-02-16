شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري وولي عهد الأردن يناقشان جهود تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

إعادة إعمار غزة

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة اليوم، ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، ومناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعراض الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، فضلًا عن إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.سبق وأكد الرئيس المصري والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وحتمية سرعة إعادة إعمار قطاع غزة.جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.وتناول الاتصال سُبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.