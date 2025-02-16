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الرئيس المصري وولي عهد الأردن يناقشان جهود تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة اليوم، ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، ومناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعراض الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، فضلًا عن إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

إعادة إعمار غزة

سبق وأكد الرئيس المصري والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وحتمية سرعة إعادة إعمار قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وتناول الاتصال سُبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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