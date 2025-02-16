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الرئيس الصومالي يؤكد التزام بلاده بالعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة

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الرئيس الصومالي يؤكد التزام بلاده بالعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال لقائه، اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش، في أديس أبابا، على هامش القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، التطورات في الصومال، ومكافحة الإرهاب الدولي، ومهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال، بالإضافة إلى الدور المهم للأمم المتحدة في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.

كما تبادل الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- وجهات النظر حول السلام والأمن الإقليميين.


وأكد الرئيس الصومالي التزام بلاده بالعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، مشيدًا بالدعم المستمر من الأمين العام للأمم المتحدة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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