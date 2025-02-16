الخليج اليوم .. السعودية.. القبض على 5 وافدين بسبب أفعالهم بمركز للمساج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الأمن العام السعودي القبض على 5 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والمساج.

وذكر بيان للأمن السعودي اليوم، أن شرطة محافظة جدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تمكنت من ضبط المتهمين الخمسة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المحافظة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت الخميس الماضي، استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء إنفاذا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة.

وذكرت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التعدي على الحقوق الشخصية أو امتهان الحريات الأساسية المكفولة شرعا ونظاما أو التجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت.

ونوهت بأن ذلك يأتي بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق مباشرة مع كل الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي.