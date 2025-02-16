الخليج اليوم .. السعودية.. إعدام صومالي بسبب تهريب الحشيش

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، إعدام شخص صومالي الجنسية بسبب تهريب مخدرات "الحشيش" إلى المملكة.

وأوضحت الداخلية السعودية، اليوم الأحد، أن "محمد نور حسين جعل" (صومالي الجنسية) أقدم على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه.

وذكرت أن التحقيق مع المتهم أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، مشيرة إلى إحالته إلى المحكمة المختصة وصدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وأكدت تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني "محمد نور حسين جعل" اليوم الأحد 17 / 8 / 1446هـ الموافق 16 / 2 / 2025م بمنطقة نجران.

وشددت الداخلية السعودية على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم.

وحذرت الوزارة "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

وفي واقعة أخرى، أعلنت الوزارة تنفيذ حُكم القتل قصاصا بأحد الجناة السعوديين في منطقة الرياض، موضحة أن "رائد بن عوض بن زايد العمري" - سعودي الجنسية - أقدم على قتل ريم بنت راضي بن فوزان الدليجان - سعودية الجنسية - وذلك بصدمها بمركبته؛ ما أدى إلى وفاتها.

وذكرت أن التحقيقات مع المتهم أسفرت عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة؛ وصدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

المصدر: واس