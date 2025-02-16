الخليج اليوم .. الجامعة العربية تستنكر مماطلات إسرائيل في الانسحاب الكامل من جنوب لبنان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مراوغات إسرائيل ومماطلاتها في تنفيذ الانسحاب الكامل من جنوب لبنان حسبما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق علي تمديده حتي يوم 18 فبراير الجاري.

وشدد أبو الغيط - في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم - على ضرورة أن يكون الانسحاب الإسرائيلي كاملاً وفي الموعد المتفق عليه مشيرا إلى أن أية مماطلة في هذا الشأن تعني تعمداً لاستدعاء الأزمة.

وقال أبوالغيط إن الأطراف الضامنة للاتفاق عليها العمل سريعاً على بذل الضغوط الكافية على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بما تم التعهد به.

وأكد تضامنه بشكل كامل مع موقف لبنان الواضح والحاسم رفض بقاء إسرائيل في أية نقاط بعد إتمام عملية الانسحاب، أو تأجيل هذا الانسحاب مرة أخرى تحت ذرائع غير مقبولة.