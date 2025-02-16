شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: تعزيز الرقمنة فى خدمات المعتمرين طوال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس "إننا حريصون على الجودة والإتقان في تقديم الخدمات والمبادرات والبرامج، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز الرقمنة في الخطة التشغيلية لشهر رمضان؛ مؤكدًا أن الخطة التشغيلية لشهر رمضان ستسهم في تحسين تجربة المعتمرين وزائرى الحرمين خلال الشه الفضيل .وفق قناة الإخبارية السعودية.

وقال الشيخ السديس؛ إن من أهداف الخطة التشغيلية لشهر رمضان نشر الهداية للعالمين من خلال الأعداد المليونية التي تأتي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين.



وأشار إلى وجود تناغم وتعاون كامل مع جميع الجهات الخدمية والأمنية لتعزيز راحة المعتمرين والمصلين.