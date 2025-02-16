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"أمينة" الحفيدة الثانية للعاهل الأردني والملكة رانيا

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

  • "أمينة" الحفيدة الثانية للعاهل الأردني والملكة رانيا 1/2
  • "أمينة" الحفيدة الثانية للعاهل الأردني والملكة رانيا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "أمينة" الحفيدة الثانية للعاهل الأردني والملكة رانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأحد، عن ولادة حفيدتها أمينة، ابنة الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس، وسط أجواء من الفرحة.
ونشرت الملكة رانيا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "إيمان ريحانة الدار صارت أم.. الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا.. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي".

الديوان الملكي الهاشمي

وفي نفس السياق، قال الديوان الملكي الهاشمي في بيان: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وسعادة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد رزقا اليوم، الواقع في السابع عشر من شهر شعبان سنة 1446 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر شباط سنة 2025 ميلادية، وفي مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في العقبة، بمولودة أسمياها أمينة، جعلها الله قرة عين لوالديها".
وتابع البيان: "الديوان الملكي الهاشمي، إذ يعرب عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لسمو الأميرة إيمان، وسعادة السيد جميل ترميوتس، بمولودتهما الكريمة، ويبارك لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، حفظهما الله، بحفيدتهما، ليسأل الله عز وجل أن يحفظها، ويكلأها بعين رعايته في كنف والديها والأسرة الهاشمية، برعاية عميد آل البيت".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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