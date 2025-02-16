شكرا لقرائتكم خبر عن ارتكب جرائم مروعة.. اعتقال ضابط كبير فى نظام بشار الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمن السورى عن اعتقال على أحمد عبود المسؤول الأمنى فى النظام السابق وهو متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وابتزاز وتهجير أهالي حلفايا.

يذكر أن وزير الداخلية السورى السابق فى نظام بشار الأسد، اللواء محمد إبراهيم الشعار سلّم نفسه إلى قوات الأمن العام السورية، حسبما نشرت إدارة العمليات العسكرية مقطعاً مصوراً عبر منصة "تليجرام".

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، الشعار، وهو برفقة عناصر من الأمن العام السوري التابع للإدارة الجديدة، عندما قام بتسليم نفسه.

وكان محمد الشعار الناجى الوحيد فى عملية تفجير خلية الأزمة في 18 يوليو عام 2012، مما أدى إلى سقوط مسؤولين آخرين كانوا في الاجتماع، وإصابته بجروح.