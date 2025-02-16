شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية من الشرطة الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن 595 مستوطنا اقتحموا المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.