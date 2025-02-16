شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: سنواصل لعب دور بناء من أجل حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الصيني وانج يي، عن أمل بلاده أن يتم تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة"حماس" على نحو فعّال، مما يمهد الطريق لوقف إطلاق النار على نحو شامل ودائم.. مشددا على أن بكين ستواصل لعب دور بنّاء في السعي إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكد وزير خارجية الصين أن الحل الجذري لقضية الشرق الأوسط يكمن في تنفيذ حل الدولتين، الذي من شأنه في النهاية تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الصيني مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بعد حضور مؤتمر ميونخ للأمن.

ونوه وانج بأن الصين ستظل ملتزمة بالتمسك بالعدالة، وأن الرد على العنف بالعنف لن يؤدي إلا إلى حلقة مفرغة جديدة، وأنه يجب إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.