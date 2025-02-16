شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين واليمن يبحثان تنسيق المواقف والجهود العربية لمواجهة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، السبت، خلال لقائه، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، تنسيق المواقف والجهود العربية لمواجهة مخططات الضم ومخططات تهجير أبناء فلسطين، وإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.



واطلع مصطفى، العليمي ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية ، على جهود الحكومة في تنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة الطارئة، وتوفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية، تمهيدا لإعادة إعمار قطاع غزة.



من جانبه، جدد العليمي تأكيده على موقف بلاده الثابت تجاه فلسطين وقضية شعبها العادلة وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة.