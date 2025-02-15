شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: مبعوثون من روسيا وأمريكا يلتقون الأسبوع المقبل فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسؤولون رفيعو المستوى من روسيا والولايات المتحدة، محادثات في السعودية الأسبوع المقبل للتحضير لاجتماع محتمل بين قادة الدولتين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها.



ولفتت بلومبرج إلى أن القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ، والتي سيناقشان خلالها الحلول المحتملة للنزاع في أوكرانيا، قد تجري قبل نهاية الشهر.



وتشير بلومبرغ إلى أن تفاصيل الاجتماع، بالإضافة إلى قائمة المشاركين، لم يتم تحديدها بعد.و يهدف المبعوثون إلى تحديد موعد للقمة قبل بدء شهر رمضان.



يشار إلى أنه فى 12 فبراير الجارى، أجرى ترامب مكالمات هاتفية مع كل من بوتين وفولوديمير زيلينسكى، وبعد محادثته مع الزعيم الروسي، أعلن ترامب عن نيته بدء مفاوضات بشأن أوكرانيا.