شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: زيارة وزير خارجية أمريكا لإسرائيل ستبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو لإسرائيل ستركز على ضرورة بدء بحث المرحلة الثانية من صفقة غزة.

أضافت الهيئة أن الوسطاء يزيدون الضغط لبدء مناقشة مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق التبادل، مشيرة إلى أن المفاوضون ومسؤولو الأمن يطالبون ببدء مفاوضات المرحلة 2 كى لا ينهار الاتفاق.