شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلين جنوب نابلس وإصابات بالاختناق فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم/السبت/، طفلين خلال اقتحامها بلدة قصرة وقرية قريوت، جنوب نابلس بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قريوت، وسط اندلاع مواجهات تخللها إطلاق الاحتلال للرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، قبل أن تعتقل الطفلين عبادة غسان عازم وزيد نور فرحات بعد ملاحقتهما.



وفي قصرة، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة للمرة الثانية خلال الساعات الماضية، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات.



وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا جنوب المدينة.



وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "دورا" وداهمت منزل المعتقل إياد حريبات، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق، كما تعمدت صدم مركبات المواطنين وسط البلدة، ما تسبب بأضرار في عدد منها.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم قادمة من المدخل الجنوبي "النشاش"، وتمركزت في منطقة باب الزقاق، وعند الشارع الرئيس القدس- الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، دون الإبلاغ عن إصابات، كما اقتحمت أيضا بلدة الدوحة غرب بيت لحم.



واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة وبلدة الخضر، جنوب بيت لحم.



ونقلت "وفا" عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وتمركزت عند الشارع الرئيسي (القدس-الخليل)، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفي رام الله، هاجم مستوطنون، مساء اليوم، قرية أم صفا شمال غرب رام الله.



وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين هاجموا أطراف القرية، وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات.