شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلى فى أجواء بيروت وضواحيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم /السبت/، بأن الطيران المسيّر الإسرائيلي حلّق بكثافة في أجواء بيروت وضواحيها.



وأشارت إلى أن مسيّرات إسرائيلية حلقت بشكل مكثف ولافت في أجواء بلدات الدوير، وجيشيت، ومرج حاروف، وتول، وعبا، في النبطية، على علو منخفض.



وفي السياق، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتي نسف لعدد من المنازل في بلدة يارون بقضاء بنت حبيل.