شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. معبر رفح البري يستقبل 46 مصابًا فلسطينيًا من غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معبر رفح البري اليوم 46 مصابًا ومريضًا فلسطينيًا و 93 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأفاد مصدر مسؤول بالمعبر، وفقًا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" بأن ذلك يأتي في إطار الدفعة الـ 14 من المصابين والمرضى الفلسطينيين بقطاع غزة، الذين سيتلقون العلاج بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية. قطاع غزة من ناحية أخرى، أصيب فلسطينيان بجروح مختلفة، جراء قصف مسيّرة إسرائيلية اليوم، تجمعًا للفلسطينيين في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48,264 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضافت الوزارة الفلسطينية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,688 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.