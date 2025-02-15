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دخول الجرحى إلى الأراضى المصرية عبر معبر رفح لتلقى العلاج

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دخول الجرحى إلى الأراضى المصرية عبر معبر رفح لتلقى العلاج

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ بيشوى رمزى

السبت، 15 فبراير 2025 03:40 م

دخل عدد من المصابين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج.

وحرص الأطفال على التلويح للصحفيين ووسائل الإعلام بمجرد دخولهم الأراضي المصرية.

يأتي ذلك تزامنا مع دخول حزمة من المساعدات الإنسانية التابعة لجامعة الدول العربية، إلى قطاع غزة، بحضور وفد دبلوماسي رفيع المستوى برئاسة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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