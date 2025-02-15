شكرا لقرائتكم خبر عن دخول الجرحى إلى الأراضى المصرية عبر معبر رفح لتلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

دخل عدد من المصابين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج.

وحرص الأطفال على التلويح للصحفيين ووسائل الإعلام بمجرد دخولهم الأراضي المصرية.

يأتي ذلك تزامنا مع دخول حزمة من المساعدات الإنسانية التابعة لجامعة الدول العربية، إلى قطاع غزة، بحضور وفد دبلوماسي رفيع المستوى برئاسة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي.