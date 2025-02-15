شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان يوجه بالقبض على المعتدين على سيارة "اليونيفيل" وإحالتهم للقضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الدكتور نواف سلام توجيهاته بسرعة إلقاء القبض على المتورطين فى الاعتداء على قوات اليونيفيل فى لبنان وتقديمهم للقضاء المختص، مشددا على عدم التساهل بأي شكل من الأشكال في حفظ الأمن على كافة الأراضي اللبنانية؛ لا سيما في تأمين حسن سير المرافق العامة ، بما فيه امن وسلامة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي ، ومنع أى اعتداء على الأملاك العامة والخاصة لا سيما محاولة إغلاق الطرقات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية أحمد الحجار، اليوم السبت.

وقد نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالهجوم العنيف الذى وقع على إحدى السيارات التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام فى لبنان (اليونيفيل)، ضمن أحداث الشغب التى اندلعت مساء أمس الجمعة على طريق مطار رفيق الحريرى الدولى، تلك الأعمال التى نُسبت إلى أنصار حزب الله، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية للإعلام فى لبنان.

وفى سياق متصل، عقد وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، اجتماعا طارئا بمجلس الأمن الداخلى، اليوم السبت، لمتابعة الأوضاع الأمنية فى الدولة عقب أعمال الشغب التي اندلعت أمس الجمعة على طريق مطار بيروت الدولى، وقطع الطرق المؤدية إلى المطار، احتجاجاً على عدم السماح لطائرة إيرانية بالهبوط في بيروت.

وطالب وزير العدل عادل نصار، النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بالتحقيق في الأحداث.

وأكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، السبت، أنه وجه الجيش وقوى الأمن بوقف "أعمال الشغب" وملاحقة المخلين بالأمن واعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء، مشدداً على أن قوى الأمن لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، واصفاً الأحداث التي شهدها طريق المطار، مساء الجمعة، بأنها تصرفات "مرفوضة ومدانة، ولا يمكن السماح بتكرارها".