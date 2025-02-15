عرض تسعة أفلام مدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في مهرجان برلين السينمائي الدولي 2025

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: في إطار التزامها بدعم السينما العربية والإفريقية والآسيوية؛ عززت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي حضورها في الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي المقرر انعقاده من 13 إلى 23 فبراير 2025، وذلك من خلال تسعة أفلام حظيت بدعم المؤسسة، ستشارك في ستة أقسام مختلفة من مهرجان برلين السينمائي، من بينها فيلم اُخْتِير للمنافسة في المسابقة الرسمية للمهرجان.

ويشارك فيلم "يونان" - المدعوم من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر - في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي 2025، حيث يتنافس مع 20 فيلماً آخر للفوز بجوائز الدب الذهبي والفضي. وسيعرض كذلك فيلمان مدعومان من صندوق البحر الأحمر ولودج البحر الأحمر - هما "المستعمرة" و"الشمس ترى كل شيء" - ضمن قسم "وجهات نظر" لصانعي الأفلام الناشئين وسوق الإنتاج المشترك في المهرجان على التوالي.

وستُعرض في المهرجان أيضاً ستة أفلام مدعومة من صندوق البحر الأحمر هي فيلم "القلب عضلة" و"يلا باركور" في قسم "البانوراما"، و"ضي (سيرة أهل الضي)" و"رؤوس محترقة" في قسم "جيل 14 بلس". وسيعرض فيلم "رؤى الأجداد للمستقبل" في قسم "خاص برليناله"، و"عطلة" في سوق الإنتاج المشترك. وبالإضافة إلى عروض الأفلام، تشارك مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في الجناح السعودي ضمن سوق الأفلام الأوروبية بمهرجان برلين السينمائي، حيث ستتاح فرصة المشاركة في العديد من الجلسات الحوارية وفرص التواصل المهمة.

وبهذه المناسبة، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المدير الإداري لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "تسلط الموجة الجديدة من الأفلام العربية والأفريقية الضوء على قصص إنسانية متجذرة عميقاً في صميم هذه المنطقة، ولكنها تلقى في الوقت نفسه صدى عالمياً مؤثراً. وتقدم الأفلام المدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في مهرجان برلين السينمائي الدولي هذا العام مجموعة متنوعة من المواهب المستقلة والجريئة. ومن خلال برامجنا الرئيسية مثل سوق البحر الأحمر ولودج البحر الأحمر وكذلك صندوق البحر الأحمر، نفخر بدعم المشاريع التي تسلط الضوء على المواهب المتمرسة والناشئة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا".

من جانبه صرّح عماد إسكندر، مدير صندوق البحر الأحمر قائلًا: “استمرارًا لمسيرتنا في تمكين صُنّاع الأفلام وسردياتهم من العالم العربي وقارة إفريقيا؛ نمضي قدمًا اليوم في توسيع دعمنا للسينما الآسيوية كذلك، إيمانًا بأهمية تنوع الأصوات السينمائية وتأثيرها في المشهد العالمي. يسعى صندوق البحر الأحمر إلى احتضان الأصوات الإبداعية المتنوعة، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة السينمائية العالمية. تعكس مشاركتنا في مهرجان برلين السينمائي طموحنا في دعم السرد السينمائي المُتقن والأصيل، وضمان حصول صناع الأفلام من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على الموارد والتقدير الذي يستحقونه."

منذ انطلاقه في عام 2021، قدَّم صندوق البحر الأحمر دعمه لأكثر من 280 مشروعاً سينمائياً من جميع أنحاء العالم العربي وأفريقيا وآسيا. ويدعم الصندوق المشاريع السينمائية عبر أربع دورات تغطي مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج. ويعتبر سوق البحر الأحمر سوق الأفلام الدولي المصاحب لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ويوفر برامج شاملة ومنصة للتواصل وبناء العلاقات في صناعة السينما. ويعد لودج البحر الأحمر برنامج التدريب التابع للمؤسسة، ويحتضن صنّاع الأفلام الناشئين من السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا لمساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم السينمائية من خلال الإرشاد الفني والمهني وتوفير فرص التطور اللازمة للارتقاء بصناعة السينما.

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لمحة عامة عن الأفلام المدعومة

"يونان" هو الفيلم الثاني ضمن ثلاثية "الوطن" السينمائية للمخرج السوري أمير فخر الدين. يروي الفيلم قصة مؤلف عربي منفي إلى جزيرة نائية بهدف الانتحار فيها ولكنه يلتقي بامرأة مسنّة تلهمه وتُحيِي فيه رغبة العيش مجدداً.

"المستعمرة" هو أول تجارب الكاتب والمخرج محمد رشاد في مجال الأفلام الروائية الطويلة، ويسلط فيه الضوء على قضايا انتهاكات العمال في مصر مستنداً إلى أحداث واقعية. ويروي الفيلم قصة أخوين تم توظيفهما في مصنع للشفرات "كتعويض" عن وفاة والدهما العرضية. ووسط هذا السياق المأساوي، يتعرض الشقيقان لموقف غير متوقع عندما يكتشفان أنهما يعملان بجوار الرجل الذي كان سبباً في موت والدهما.

"الشمس ترى كل شيء" هو العمل الروائي الطويل الثاني للمخرج اللبناني وسام طانيوس؛ وتدور أحداثه في مدينة بيروت المنكوبة، حيث تواجه الأم وابنتها المراهقة تحديات كبيرة عقب وفاة الزوج المفاجئة. وفي هذه الظروف، يتعين عليهما أن يتبادلا الأدوار لإعادة بناء ما تهدم من علاقتهما وكشف أسرارهما الدفينة.

"القلب عضلة" هو إنتاج مشترك بين جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية للمخرج عمران حمدولاي من كيب تاون، وسيتم عرضه لأول مرة عالمياً في مهرجان برلين السينمائي. ويتناول الفيلم قصة رجل ينطلق في رحلة لاكتشاف ذاته بعد أن يعيش لحظة غير متوقعة عقب حادث مأساوي في حفل شواء عائلي.

سيعرض فيلم "يلا باركور"، للمخرجة عريب زعيتر، لأول مرة في أوروبا ضمن مهرجان برلين السينمائي الدولي. ويروي الفيلم القصة الملهمة لأحد لاعبي الباركور في غزة حيث يصطدم ثقل الماضي مع مستقبل لا يمكن التنبؤ به.

بعد عرضه لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، سيعرض فيلم "ضي (سيرة أهل الضي)"، للمخرج كريم الشناوي، لأول مرة في أوروبا ضمن مهرجان برلين السينمائي الدولي. يروي الفيلم قصة "ضي"، وهو طفل نوبيّ يبلغ من العمر 14 عاماً ويتمتّع بصوت ذهبيّ. ينطلق "ضي" وعائلته في رحلة حتى يتمكن من المشاركة في برنامج "ذا فويس".

سيعرض الفيلم البلجيكي "رؤوس محترقة" لأول مرة عالمياً في مهرجان برلين السينمائي الدولي، وقد حصل بالفعل على صفقة توزيع عالمية. تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تُبلغ من العمر 12 عاماً، تستخدم خيالها وإبداعها كوسيلة لمواجهة الحزن الناجم عن فقدان شقيقها الأكبر بشكل مفاجئ. وقادت هذا العمل الإبداعي المخرجة ماية عجمية، حيث جمعت فريقاً من الممثلين غير المحترفين الذين يخوضون تجرية التمثيل للمرة الأولى. بينما يقف وراء إنتاج الفيلم المنتجين الحائزين على جوائز نبيل بن يادير ومارك جونز.

"رؤى الأجداد للمستقبل" هو فيلم وثائقي للمخرج ليموهانج موسيس، ويصوّر رحلة شعرية عبر ذكريات طفولته في جنوب أفريقيا. ومن خلال سرد قصص متفرقة واستخدام رموز بصرية جميلة، يخلق موسيس مساحة للتأمل في مواضيع التشتت والانتماء.

"عطلة" هو فيلم للمخرج اللبناني وسام شرف الذي أصبح عام 2022 أول مخرج عربي يحصل على جائزة "Europa Cinemas" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. تدور أحداث هذا الفيلم حول رحلة شاب يتحدى ظروف الحرب، حيث تضطر عائلته للفرار من الاضطرابات في بيروت بحثاً عن الأمان والسكينة في منزل عمتهم بجنوب لبنان.

حول مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم معًا في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تُعتبر المؤسسة منصة رئيسية لصُنّاع الأفلام الواعدين في الصناعة، حيث تُمكنهم من ترك بصمتهم في المشهد السينمائي العالمي مع الحفاظ على تراث السينما العربية الكلاسيكية.

تلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في المملكة العربية السعودية وإفريقيا وآسيا.

حول صندوق البحر الأحمر

صندوق البحر الأحمر هو مبادرة رائدة تم إطلاقها بواسطة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بهدف رعاية المواهب وتعزيز النمو في صناعة السينما العالمية مع التركيز على دعم صُنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا. يخصص الصندوق كلًا من الدعم المالي والإرشاد التوجيهي والموارد الضرورية لتمكين الروايات المتنوعة وتحفيز الأفكار المبتكرة.