شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن محافظة السويداء السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالسبت، 15 فبراير 2025 02:20 م
قالت وكالة الأنباء السورية، إن خدمات الإنترنت والاتصالات الخارجية انقطعت عن محافظة السويداء، نتيجة تعدٍ على الكبل الضوئي المغذي للمحافظة في منطقة دير علي.
وأوضحت مديرة فرع اتصالات السويداء المهندسة ميسون الشعراني في تصريح لسانا أن ورشات العمل توجهت إلى المنطقة المذكورة للعمل لمعالجة التعدي، وإعادة الخدمة بأسرع وقت.
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