شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن محافظة السويداء السورية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة الأنباء السورية، إن خدمات الإنترنت والاتصالات الخارجية انقطعت عن محافظة السويداء، نتيجة تعدٍ على الكبل الضوئي المغذي للمحافظة في منطقة دير علي.

وأوضحت مديرة فرع اتصالات السويداء المهندسة ميسون الشعراني في تصريح لسانا أن ورشات العمل توجهت إلى المنطقة المذكورة للعمل لمعالجة التعدي، وإعادة الخدمة بأسرع وقت.