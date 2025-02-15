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انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن محافظة السويداء السورية

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انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن محافظة السويداء السورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

السبت، 15 فبراير 2025 02:20 م

قالت وكالة الأنباء السورية، إن خدمات الإنترنت والاتصالات الخارجية انقطعت عن محافظة السويداء، نتيجة تعدٍ على الكبل الضوئي المغذي للمحافظة في منطقة دير علي.

وأوضحت مديرة فرع اتصالات السويداء المهندسة ميسون الشعراني في تصريح لسانا أن ورشات العمل توجهت إلى المنطقة المذكورة للعمل لمعالجة التعدي، وإعادة الخدمة بأسرع وقت.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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