شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة دخول الأسرى الفلسطينيين عبر معبر رفح استعدادا لتسليمهم لذويهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل عدد من الاسرى إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري وذلك تمهيدا لتسليمهم بذويهم اليوم السبت في اطار صفقة التبادل المبرمة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقد حرص الأسرى على الظهور أمام الكاميرات، وتحية الصحفيين والمسؤولين المتواجدين أمام المعبر.

يأتي ذلك تزامنا مع دخول حزمة من المساعدات الإنسانية التابعة لجامعة الدول العربية، إلى قطاع غزة، بحضور وفد دبلوماسي رفيع المستوى برئاسة الامين العام المساعد السفير حسام زكي.