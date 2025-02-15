شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يحذر: لن نتهاون مع أى جهة تحاول زعزعة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون أحداث طريق المطار التي وقعت مساء أمس، مشدداً على أنه ولا يمكن السماح بتكرارها، كما أدان الاعتاء على سيارة نائب قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على طريق المطار والتى أصيب على إثرها أحد أعضاء اليونيفيل، وأكد عون أن المعتدين سينالون عقابهم.

وشدد عون على أن القوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، وأكد على ضرورة التعبير عن المواقف سلمياً.

وأصدر عون توجيهاته للجيش والقوى الأمنية بوقف هذه الممارسات وفتح جميع الطرق وإزالة العوائق من الشوارع، وملاحقة المتورطين في الإخلال بالأمن وإحالتهم إلى القضاء.

جاء ذلك خلال احتجاجات وقطع الطرقات المحيطة بمطار رفيق الحريرى، على خلفية منع هبوط طائرات إيرانية في بيروت تردّد أنها أتت بعد تحذيرات إسرائيلية من نقل أموال إلى الحزب.

ومن جانبها طالبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق فوري بعد إصابة أحد ضباطها بجروح في إحراق إحدى سيارتها، الجمعة، على طريق مؤدٍ إلى مطار بيروت أغلقه حشد من أنصار حزب الله؛ احتجاجاً على منع هبوط رحلتين مجدولتين من طهران إلى بيروت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.