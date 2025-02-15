شكرا لقرائتكم خبر عن بـ6 مليارات دولار.. الأمم المتحدة تعلن إطلاق خطتين إنسانيتين للسودان والان نبدء بالتفاصيل

الأزمة في السودان

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إطلاق خطتين للاستجابة الإنسانية وللاجئين في السودان لعام 2025، بتمويل مطلوب قدره 6 مليارات دولار؛ بهدف تقديم المساعدات لنحو 26 مليون شخص داخل البلاد وخارجها.جاء ذلك خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لشعب السودان، الذي انعقد اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.وأكد أن هذين النداءين اللذين تم تنسيقهما من قبل المنظمة، يعكسان الأبعاد غير المسبوقة للأزمة المتفاقمة في السودان، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم دعم فوري لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة.وجدد الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، موضحًا أن مبعوثه الشخصي رمطان لعمامرة، يجري مشاورات مع الأطراف كافة لتنفيذ إعلان جدة، الذي يهدف إلى تحقيق تهدئة مستدامة وحماية المدنيين.