شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: قلقون من الأوضاع بغزة.. ونقف على مسافة واحدة من روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الخارجية، فؤاد حسين، خلال لقائه، دوبرافكا شويتسا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون البحر المتوسط، أن العراق قلق إزاء الأوضاع في غزة.

كما أكد الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن - أهمية إقامة شراكة استراتيجية بين العراق والاتحاد الأوروبي، حيث أشاد الوزير العراقي بجهود الاتحاد في تعزيز التنمية الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط.

ووجّه الوزير العراقي دعوة رسمية إلى دوبرافكا شويتسا لزيارة العراق، لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

وفي لقاء ثان جرى مع نظيره الأوكراني أندريه إيفانوفيتش سيبا، قال وزير الخارجية العراقي اليوم إن العراق يقف على مسافة واحدة من روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أهمية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع القائم بين البلدين.

وخلال اللقاء، وجه الوزير الأوكراني - بحسب بيان لـ "الخارجية العراقية"، نقلته وكالة الأنباء (واع) - دعوة رسمية لنظيره العراقي لزيارة أوكرانيا، معربًا عن رغبة بلاده في افتتاح قنصلية عامة في أربيل، وقد رحب الوزير بهذه الخطوة، مؤكدًا حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ودعا الوزير الأوكراني إلى تطوير التعاون بين العراق وأوكرانيا، لا سيما في المجال الزراعي.