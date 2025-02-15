شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير الفلسطينية: أى محاولة تستهدف تمثيلنا الحصرى لشعبنا تخدم "مخططات التهجير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من أي محاولة تستهدف تمثيلها الحصري للشعب الفلسطيني في هذا الوقت؛ تعد أمرا خطيرا للغاية؛ يخدم مخططات التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية، داعية الشعب الفلسطيني إلى "الوحدة والتلاحم والالتفاف حول ممثلها الشرعي والوحيد".

وأوضحت "منظمة التحرير" - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الجمعة - أن "نزع صفة تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني؛ سيعني أن الشعب الفلسطيني بلا قيادة معترف بها عربيا ودوليا، وأنه من الممكن خطف قراره الوطني المستقل وتمييع واقعه بهدف تمرير مخططات تصفية القضية الفلسطينية، والتي بات الحديث بشأنها يتصاعد مؤخرا".

وتابع إنها "لم تأخذ صفتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني هبة من أحد، بل كان ذلك عبر مسيرة كفاحية طويلة ومريرة، وعبر تضحيات جسام، وأن المنظمة بما تمثله من مكتسب وطني كبير كانت بمثابة الرد الأبرز على نكبة العام 1948؛ الذي كان الهدف منها شطب فلسطين عن خارطة الشرق الأوسط، وطمس هوية الشعب الفلسطيني الوطنية، وتصفية قضيته بشكل نهائي".

وأكدت منظمة التحرير أن "القضية الفلسطينية والمشروع الوطني وما يتضمن من أهداف في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ يتعرض اليوم لخطر جدّي، وأن مواجهة هذا الخطر الوجودي لا يتم إلا عبر تعزيز الوحدة الوطنية".