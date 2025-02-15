شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن ورئيس إقليم كردستان العراق يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، الأردني أيمن الصفدي، مع كل من رئيس إقليم "كردستان العراق"، نيجرفان بارزانى، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي، مكسيم بريفو، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليا في ألمانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان الجمعة، أنه تم خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وكل من إقليم "كردستان العراق" وبلجيكا، والتنسيق المشترك حيال تطورات الأوضاع في المنطقة.