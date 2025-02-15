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السعودية تدين حادث الدهس بمدينة ميونخ الألمانية وتؤكد رفضها كل أشكال العنف

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السعودية تدين حادث الدهس بمدينة ميونخ الألمانية وتؤكد رفضها كل أشكال العنف

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القاهرة - سامية سيد - أعربت المملكة العربية السعودية، الجمعة عن إدانتها لحادث الدهس الذي وقع في مدينة ميونخ الألمانية، وما نتج عنه من إصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكدت المملكة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة - رفضها ونبذها التام لكل أشكال العنف، وتضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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