شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين حادث الدهس بمدينة ميونخ الألمانية وتؤكد رفضها كل أشكال العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المملكة العربية السعودية، الجمعة عن إدانتها لحادث الدهس الذي وقع في مدينة ميونخ الألمانية، وما نتج عنه من إصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكدت المملكة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة - رفضها ونبذها التام لكل أشكال العنف، وتضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.