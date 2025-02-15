"الأونروا" تقدم مساعدات غذائية إلى أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة

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مساعدات الأونروا في غزة

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الأزمة الإنسانية في غزة

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وصول فرقها إلى أكثر من 1.5 مليون شخص بمساعدات غذائية أساسية في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار.وأفادت الأونروا بأنها منذ وقف إطلاق النار افتتحت 37 ملجأ طوارئ جديدًا، بما في ذلك 7 في مدينة غزة و30 في شمال غزة.وذكرت أنها أنها تدير 120 ملجأ في جميع أنحاء القطاع، وتستضيف حوالي 120 ألف شخص.وقالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تيس إنغرام: "إن الوضع في غزة لا يزال كارثيًا بالنسبة لأطفال غزة".ولفتت إلى أنه من الجيد أن إطلاق القنابل والرصاص توقف، والذي كان يؤدي إلى مقتل الأطفال وإصابتهم، مؤكدة أن الأزمة الإنسانية مستمرة.وقالت: "كنتُ في غزة لمدة أسبوعين والتقيت بالعديد من الأطفال الذين ما زالوا يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية لتلقي الدعم النفسي والاجتماعي، وبالطبع لم يعد أي طفل إلى المدرسة.