شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون هاجموا موكبه.. إصابة قائد "اليونيفيل" في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

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إحراق ثلاث سيارات

انتهاكات للقانون الدولي

احتجاجات وأعمال شغب

عناصر اليونيفيل

الدمام - شريف احمد - تعرض قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان لإصابة بعد أن هاجم متظاهرون موكبه في بيروت.وأعربت "اليونيفيل" عن صدمتها، معتبرة الاعتداء انتهاكا للقانون الدولي، فيما حذرت قيادة الجيش اللبناني المواطنين من القيام بأعمال شغب، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).وهاجم عدد من الشبان على طريق المطار القديم في محيط الكوكودي، موكبا تابعا لقوات "اليونيفيل"، وجرى إحراق ثلاث سيارات تابعة للموكب. وقد تدخلت قوة من الجيش لملاحقة المعتدين، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.وأعلنت قيادة "اليونيفيل"، في بيان، مساء الجمعة، أن موكبها "الذي كان يقل قوات حفظ السلام إلى مطار بيروت هذا المساء، تعرض لهجوم عنيف، وأضرمت النيران في إحدى المركبات.كما أصيب نائب قائد قوات "اليونيفيل" المنتهية ولايته، والذي كان عائدا إلى وطنه بعد انتهاء مهمته". أضافت اليونيفيل في بيانها "لقد صدمنا من الهجوم الفظيع على قوات حفظ السلام التي كانت تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان خلال وقت عصيب".واعتبرت أن " الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب. ونحن نطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق كامل وفوري وتقديم جميع الجناة إلى العدالة".وقالت: "يواصل جنود حفظ السلام العمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وفقا لولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701".وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان: "تشهد عدة مناطق ولاسيما محيط مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجات تتخللها تعديات وأعمال شغب، بما في ذلك التعرض لعناصر من الجيش، ومهاجمة آليات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، ومحاولة إغلاق طريق المطار."وحذرت " قيادة الجيش المواطنين من مواصلة الممارسات التي من شأنها خلق توتر داخلي لا تحمد عقباه خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد". وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش "تستمر في تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وستعمل بكل حزم على منع أي مساس بالسلم الأهلي وتوقيف المخلين بالأمن".واتصل وزير العدل عادل نصار بالنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار "وطلب منه التحرك للتحقيق في أحداث طريق المطار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".واتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو، مستنكرا بأشد العبارات "الاعتداء الإجرامي على آليات وعناصر اليونيفيل".وأعرب سلام عن "تقدير لبنان للدور الذي قامت وتقوم به القوات الدولية في الجنوب"، مؤكدا لهما أنه طلب من وزير الداخلية "اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحديد هوية المعتدين، والعمل على توقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى".كما اتصل قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده، مساد اليوم " بقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل" مؤكدا أن الجيش " يرفض أي تعرض لليونيفيل، وسيعمل على توقيف المواطنين الذين اعتدوا على عناصرها وسوقهم إلى العدالة"، بحسب ما أعلن الجيش اللبناني، على موقعه على منصة "اكس".