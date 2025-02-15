شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع الجميع لمواجهة مخاطر المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، استعداد العراق للتعاون مع الجميع لمواجهة مخاطر المخدرات.



جاء ذلك خلال لقائه في مقر إقامته بميونخ، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNDOC)، غادة والي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ61، وفقًا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).



وأكد السوداني - بحسب البيان - : "أهمية التنسيق بين الدول في ما يتعلق بهذا الملفّ الخطير، واستعداد العراق للتعاون مع جميع المنظمات والمؤسسات المختصة بمواجهة مخاطر المخدرات والجرائم العابرة للحدود"، معبراً عن "تقديم جميع التسهيلات الخاصة بفتح مقرّ إقليمي للمكتب في العراق".



من جانبها، أشادت غادة والي، بما حققه العراق في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وأبدت استعداد المكتب للتعاون مع العراق في هذا المجال وفتح مقرّ إقليمي له في بغداد.