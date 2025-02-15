شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: الوضع فى غزة لا يزال كارثيا للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن الوضع في غزة لا يزال كارثيا للأطفال.

وأضاف بيان لليونيسيف، أن الأزمة الإنسانية في غزة مستمرة والعديد من الأطفال يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن كثير من المساعدات وصلت إلى غزة لكن لا يمكننا تلبية احتياجات مليوني شخص.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات لقطاع غزة.